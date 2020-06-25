В Сумах COVID-19 обнаружили у ректора вуза, где проводили ВНО (видео)

Ректор контактировал, в частности, с мэром Сум.

Ректор Сумского государственного университета заболел коронавирусом. В заведении сегодня проводили внешнее независимое оценивание.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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COVID-19 у ректора лабораторно подтвержден. Сейчас он на самоизоляции дома, самочувствие удовлетворительное.

Перед началом ВНО и после в учреждении провели дезинфекцию. Определен круг контактных лиц, среди которых и мэр Сум.

По словам городского головы, вчера ректор присутствовал на коллегии, в городском совете поэтому проводится дезинфекция.

Завтра мэр тоже идет на самоизоляцию и сделает тест на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 737-IX, которым до 1 января 2021 года продлевается срок действия закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

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