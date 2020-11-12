Нормальный сон - глубокий - может за несколько недель нормализовать нервную систему и другие проблемы, убеждают специалисты.

Каждый пятый человек, поборовший коронавирус, страдает психическими расстройствами, даже если не признает этого. Таковы данные исследований Оксфордского университета. Иммунитет ослаблен на фоне карантина, неуверенности в завтрашнем дне и снижения прибылей.

Эксперты рассказали, как уберечься от нервных срывов и даже избежать употребления медикаментов - говорится в сюжете ТСН.

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Головные боли, депрессия, раздражительность, страхи и многое другое - за время пандемии этот "букет" обнаруживают даже у тех, у кого раньше этого не было.

Ученые из Оксфорда рассмотрели где-то 70 млн медицинских карточек и каждый 5 пациент в этом году приобрел нервные расстройства.

"Произошла мировая катастрофа - это для нас стресс. Я не знаю, что будет завтра - это второй фактор. Соответственно наша нервная система реагирует на это", - говорит психолог Оксана Волошина.

Переживания - это первое, что влияет на нервную систему. Если не овладеть ими, может появиться тревога, которая перерастает в серьезный недуг.

"Следствие - гипертония, диабет, щитовидная железа, психоневролог, депрессия, вялость, усталость, сонливость, аритмия", - говорит сомнолог Юрий Подгорецкий.

Если эти недуги уже были, то они могут обостриться, а следовательно иммунитет ослаблен. Такой человек на 65% уязвимее к COVID-19, чем другие.

"Как только пациент приходит к невропатологу с какой-то жалобой, одной из них будет - нарушение сна", - убеждает специалист.

Нормальный сон - глубокий - может за несколько недель нормализовать нервную систему и другие проблемы.

"Перед сном надо стараться избегать смотреть на экраны мониторов, телевизоров, смартфонов. Потому что мозг воспринимает свет мониторов как естественный, что может приводить к так называемому страху постели или страху невозможности заснуть", - советует врач-психиатр Иван Бреднев.

За 40-50 минут до сна начинайте себя готовить, советует эксперт.

С нормальным сном, полноценным и не ночным питанием, физической активностью и позитивным мышлением нервные расстройства отступят, говорят специалисты. В противном случае не следует медлить с обращением к врачам.

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Автор: УНИАН