Власти Одессы заявляют о неготовности противочумного института проводить ПЦР-тесты на коронавирус

В лаборатории НИИ отсутствует необходимая вентиляция, а у медиков нет средств индивидуальной защиты.

Власти Одессы заявили о неготовности Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова (находится в Одессе) проводить ПЦР-исследования на коронавирус.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании оперативного штаба заявил мэр города Геннадий Труханов. По его данным, лаборатория института, которую на прошлой неделе решили привлечь к проверкам на COVID-19 пациентов городских больниц, технически к такой работе сейчас не готова. Кроме того, сотрудники учреждения не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Как можно нам говорить, чтобы направляли все туда, где ничего не готово?! Там не работает вентиляция, нет холодильника для хранения сред, нет защитных костюмов…», - акцентировал Труханов.

Он также заявил, что сегодня обратится к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову с тем, чтобы тот пояснил, чем руководствовался главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в своем решении «замкнуть» ПЦР-исследования в Одессе на противочумный институт.

Как отметила вице-мэр Светлана Бедрега, информация о том, что лабораторию института, подчиненного Минздраву, привлекут к ПЦР-исследованиям на коронавирус, появилась еще в марте. В то же время, за этот период лаборатория, по данным городских чиновников, должностным образом не была подготовлена.

Как уточнили УНИАН в Одесской ОГА, в связи с большим количеством подозрений на COVID-19, лаборатория МОЗ в Одессе сейчас перегружена. Поэтому было принято решение - материалы, поступающие из Одесской городской инфекционной больницы, отправляют на ПЦР-исследование в лабораторию противочумного института, а из районов области – в лабораторию МОЗ.

Как сообщал УНИАН, 30 марта главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров заявил, что в Одессе при необходимости для проведения ПЦР-исследований на коронавирус задействуют Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. Мечникова. По его словам, в Одессу приезжали специалисты из Минздрава, с которыми обсуждалось привлечение этого НИИ при необходимости проведения большого количества исследований.