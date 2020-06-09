"Чтобы люди поняли, что это не чума": Зеленский рассказал, как хотел заразиться коронавирусом

Президент хотел на себе пройти этот этап, "чтобы людям было легче".

Президент Украины хотел на собственном примере показать, как это быть зараженным коронавирусом. Владимир Зеленский пытался таким образом показать, что делает болезнь.

Об идее заражения коронавирусом на собственном опыте Зеленский рассказал в интервью "Украинской правде".

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"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, меня сразу изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я сквозь себя пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессии. В самом начале был момент очень страшен, когда люди считали, что мы все умрем", – рассказал Владимир Зеленский.

Однако от этой идеи отказались.

"Решили, что слишком. Что перебор", – отметил президент Украины.

Также, по словам Зеленского, такой его шаг ему бы не простила семья.

"Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы", – подытожил Владимир Зеленский.

Как сообщал УНИАН ранее, президенту, а также премьер-министру, руководителю президентского офиса и его заместителям делали тест методом полимеразной цепной реакции на коронавирус. Тест был проведен в связи с тем, что они контактировали с ранее инфицированным нардепом Сергеем Шаховым.

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