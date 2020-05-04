Для роста и развития: лучшие витамины для детей, их польза

Витамины очень необходимы растущему организму. Ведь эти биологически активные вещества участвуют в обмене веществ и поддержании иммунитета ребенка.

Витамины являются одним из важнейших компонентов питания человека. Эти биологически активные вещества участвуют в обмене веществ, строительстве тканей, поддержании иммунитета, а также росте и развитии ребенка. Часть витаминов образуется в организме (например, витамин D и витамины группы В), остальные поступают вместе с продуктами питания.

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Витаминная подпитка ребенка должна быть ежедневной. Ведь получать весь необходимый набор только с пищей достаточно проблематично. Даже при правильном и сбалансированном питании часть витаминов теряется во время приготовления продуктов.

Нехватка витаминов может особо сказываться на нормальном развитии ребенка. Чтобы этого не произошло, родители могут выбрать для ребенка витаминный комплекс, учитывая возрастные рекомендации.

Витамины для детей выпускают в разной форме. Обычно они яркие, интересные и с разными вкусами, чтобы легче было уговорить ребенка их принять.

Значение витаминов различных групп для организма

Иммунитет ребенка еще не сформирован и, чтобы снизить заболеваемость и ускорить выздоровление, врачи рекомендуют дополнить питание витаминными комплексами. Витаминами и минералами, поддерживающими защитные силы ребенка, являются следующие:

Витамин С. Он укрепляет иммунитет организма, помогает бороться с различными вирусами. Также витамин С способствует заживлению ран, обладает антиоксидантными свойствами, защищает от различных токсинов;

Витамин A. Это сильный антиоксидант. Он защищает клетки от различных повреждений, препятствует процессам старения, укрепляет зрение и поддерживает здоровье кожи;

Витамин D. Он вырабатывается в организме ребенка под воздействием солнца. Витамин D участвует в правильном обмене кальция, регулирует иммунные реакции и даже рост волос;

Витамин E. Основной его функцией в организме является защита мембран клеток, предотвращение действия свободных радикалов. Витамин E способен защищать организм от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Витаминные комплексы для детей

Витрум Кидс

Витамины для детей в возрасте от 3 лет. Представляют собой жевательные фигурки в форме фигурок медвежат. Содержат сбалансированный комплекс витаминов и минералов, необходимых для роста, полноценного физического и умственно развития ребенка. Состав комплекса покрывает суточную потребность в витаминах В1, В2, РР, В5, В9, В12, А, D, С и Е.

Пиковит

Существует в нескольких формах и предназначается для детей разного возраста: сироп, жевательные таблетки, покрытые оболочкой жевательные таблетки. Содержит различные витамины, особенно повышены дозы витаминов группы B.

Вита-Супрадин

Витамины в форме маленьких медведей. Они содержат сбалансированный комплекс важнейших витаминов, которые способствуют развитию ребенка и укреплению иммунитета.

Витрум Юниор

Содержит сбалансированный комплекс витаминов и минералов для детей и подростков. Необходим при нарушениях режима питания, при несбалансированном и/или неполноценном питании.

Медвежата витаминные

Желатиновые пастилки имеют сбалансированный состав, который включает в себя витамины А, B5, B6, B7 (биотин), В8, В9, B12, C, D и E, йод, холин и цинк.

Как выбрать витаминный комплекс

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Витаминный комплекс должен быть сбалансированным, чтобы не было такого, что один витамин присутствует почти в 100% количестве от нормы, а другой – в значительно меньшей. Поэтому лучше принимать не отдельные витамины, а их комплексы.

Чтобы эффект проявился примерно через месяц, дозы витаминов должны приближаться к 100% от рекомендуемого возрастного суточного потребления.