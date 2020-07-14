Ляшко: Люди не чувствуют опасности от коронавируса, пока близкие не попадут в реанимацию

Санврач утверждает, что органы местного самоуправления по закону несут ответственность за соблюдение карантина.

Контроль за выполнением карантинных требований возлагается на местные власти. Но если в Киеве еще более-менее маски носят, то за Киевом – нет.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью сайту "Сегодня" рассказал, планируют ли усиливать контроль другими способами, кроме задействования контроля со стороны местных властей.

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"Люди не чувствуют опасности до тех пор, пока кто-то из близких или родных не попадает в реанимационное отделение с коронавирусной болезнью. Только тогда появляется ощущение опасности и не нужно никаких предупреждений, соблюдают все требования и ограничения. У меня очень много сообщений и звонков с вопросами: "Что делать? Нашего близкого, родственника или знакомого госпитализировали с COVID-19". С такими вещами лучше не шутить и соблюдать рекомендации и влиять на сдерживание распространения болезни", - отметил Ляшко.

Санврач утверждает, что органы местного самоуправления по закону несут ответственность за соблюдение карантина на конкретной территории. Также усилился надзор со стороны Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов, которая контролирует соблюдение требований в заведениях общественного питания, в учреждениях массового пребывания людей, а также со стороны полиции.

"Это органы, которые контролируют карантин на национальном уровне. Также Государственная служба по труду контролирует соблюдение санитарных норм на крупных предприятиях. В частности, в одном из решений комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций идет речь, что надо усиливать контроль на предприятиях, где работает более 250 работников, чтобы предотвратить массовое распространение COVID-19", - отметил он.

В Киеве ввели ограничение, согласно которому заведения не могут работать после 23:00. Ляшко утверждает, что это для того, чтобы исключить работу ночных клубов и дискотек на период карантина. Поскольку в последних массово нарушаются противоэпидемические нормы, когда в ограниченном пространстве в закрытом помещении находится большое количество людей. Это все приводит к высоким потенциальным рискам инфицирования коронавирусом.

"Понимаю, почему некоторые органы местного самоуправления пока боятся принимать непопулярные решения, вроде ограничения работы ресторанов. На носу местные выборы. Все хотят заработать политические очки. Но, на мой взгляд, никакие политические дивиденды не должны превалировать над сохранением жизни и здоровья человека. Поэтому народная поговорка "Один в поле не воин" как нельзя лучше иллюстрирует необходимость объединения для борьбы с коронавирусом и преодоления последствий эпидемии. Только путем объединения (национальная власть, местная власть, бизнес и люди) мы сможем преодолеть коронавирусную болезнь и спасти жизнь и здоровье украинцев", - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтвержден 54 тыс. 771 случай COVID-19, за минувшие сутки - 638 новых. После перенесенной коронавирусной инфекции выздоровели 27 тыс. 154 человека, зарегистрировано 1 тыс. 412 летальных случаев.

Размер штрафов для учреждений, нарушающих карантинные ограничения, составляет от 34 до 170 тыс. грн.

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