ВИЧ: что это такое, как передается, первые симптомы и как лечить

ВИЧ поражает клетки иммунной системы человека. Вылечиться от этого заболевания нельзя, однако предупредить заражение можно.

ВИЧ - инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ представляет собой ретровирус, который заражает клетки иммунной системы человека (главным образом CD4-положительные T-клетки и макрофаги — важнейшие клеточные компоненты иммунной системы), разрушая их или нарушая их работу. Заражение данным вирусом приводит к прогрессирующему истощению иммунной системы, результатом которого становится иммунодефицит.

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Как проявляется ВИЧ

Начальная ВИЧ-инфекция

Первичная ВИЧ-инфекция может быть бессимптомной или вызвать транзиторные неспецифические симптомы (острый ретровирусный синдром).

Острый ретровирусный синдром обычно начинается в течение 1-4 недель инфицирования и, как правило, длится от 3 до 14 дней. Симптомы и признаки часто ошибочно принимают за инфекционный мононуклеоз или доброкачественные неспецифические вирусные синдромы, и могут включать лихорадку, недомогание, усталость, некоторые виды дерматита, боль в горле, артралгию, генерализованную лимфаденопатию и септический менингит.

После того, как первые признаки исчезают, у большинства пациентов даже без лечения нет никакой симптоматики или только отдельные, легкие, неустойчивые, неспецифичные признаки в течение различного периода времени (от 2 до 15 лет).

Симптомы, возникающие во время этого относительно бессимптомного периода, могут быть следствием собственно ВИЧ или возникновения оппортунистических инфекций.

Первые признаки ВИЧ-инфекции

Увеличение лимфатических узлов – на шее, в паху, в области подмышек

Кандидоз (молочница), в том числе и в полости рта

Ночная потливость

Длительная диарея

Беспричинная тошнота и рвота

Резкое снижение массы тела

Лихорадка

Кожные высыпания

Как передается ВИЧ

ВИЧ передается при проникающем (анальном или вагинальном) сексе, переливании крови, пользовании одним зараженным шприцем в медицинских учреждениях и при потреблении инъекционных наркотиков, а также от матери к ребенку при беременности, родах и грудном вскармливании.

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Передача вируса половым путем

ВИЧ способен передаваться при проникающем сексе. Такой способ передачи ВИЧ не очень эффективен, поэтому при однократном вагинальном половом акте риск заражения низок. По статистике заражение в 10 раз чаще происходит при анальном сексе, чем при вагинальном. Для нелеченного больного с ИППП, особенно при наличии изъязвлений или выделений, риск передачи или заражения ВИЧ во время секса в среднем в 6–10 раз выше.

Оральный секс считается малорискованным видом сексуальной активности с точки зрения передачи ВИЧ.

Передача вируса при совместном пользовании иглами и шприцами

Повторное или совместное использование игл или шприцев — высокоэффективный способ передачи ВИЧ. Риск передачи среди людей, потребляющих инъекционные наркотики, можно значительно снизить, если всегда использовать новые одноразовые иглы и шприцы или надлежащим образом стерилизовать многоразовые иглы/шприцы перед применением. Для снижения частоты передачи в медицинских учреждениях работники здравоохранения должны соблюдать универсальные меры предосторожности.

Передача вируса от матери ребенку

Ребенок может получить ВИЧ от матери во время беременности, родов и грудного вскармливания. В общем случае риск передачи ВИЧ от матери к ребенку до и во время родов составляет от 15 до 30 %. Некоторые факторы могут повышать вероятность заражения, в частности — вирусная нагрузка на мать в момент рождения (чем выше нагрузка — тем выше риск). После рождения мать может передать вирус ребенку также при грудном вскармливании. Если во время беременности и грудного вскармливания мать получает антиретровирусную терапию, риск передачи ВИЧ ребенку очень низок.

Передача вируса при переливании крови

При переливании зараженной крови и препаратов крови риск заражения ВИЧ очень высок (более 90 %). Однако внедрение стандартов безопасности крови гарантирует, что все пациенты, которым требуется переливание, будут получать только безопасную, качественную и соответствующую требованиям кровь и препараты крови.

Как долго живут с ВИЧ?

В настоящее время ВИЧ-инфекция – полностью контролируемое заболевание. Появление высокоактивных антиретровирусных препаратов позволило врачам значительно улучшить качество жизни больных ВИЧ/СПИДом. Согласно последним исследованиям, продолжительность жизни больного ВИЧ-инфекцией, получающего антиретровирусную терапию, не отличается от средней продолжительности жизни, но при одном важном условии: своевременном начале терапии. Поэтому так важно выявить ВИЧ до появления первых клинических признаков.

Как вылечить ВИЧ-инфекцию?

Полностью уничтожить ВИЧ нельзя. Однако существует эффективное лечение, которое, если начать его оперативно и проводить регулярно, обеспечивает человеку с ВИЧ качество и продолжительность жизни, сравнимые с неинфицированными людьми.

Для лечения ВИЧ-инфекции используются антиретровирусные препараты. Они борются с ВИЧ-инфекцией, блокируя размножение вируса в организме человека . Если человек, живущий с ВИЧ, получает эффективную антиретровирусную терапию, он перестает быть заразным.