Несмотря на карантин, в Украине за июль обнаружили 1356 случаев заражения ВИЧ-инфекцией

Большинство заражений произошли гетеросексуальным путем.

В Украине, несмотря на карантинные мероприятия из-за COVID-19, только за июль официально зарегистрировали 1356 новых случаев заражений ВИЧ-инфекцией.

В 366 пациентов диагностирован СПИД, 171 человек умер, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Инфицирования ВИЧ в прошлом месяце происходило такими путями:

гетеросексуальный - 783;

гомосексуальный - 29;

парентерально - 533;

вертикально, от матери к ребенку - 177 (у большинства детей (около 98%) после 18 месяцев не будет ВИЧ-инфекции);

неизвестен - 3.

В то же время, в Минздраве отметили, что за последние пять лет Украина достигла значительного прогресса в лечении ВИЧ-позитивных лиц. Охват антиретровирусной терапией вырос почти вдвое (с 56 000 до 102 000 человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросла с 69% до 88%.

Справка УНИАН:ВИЧ-инфекция - это социально-опасное инфекционное заболевание, развивающееся в результате инфицирования вирусом иммунодефицита человека, длительного переживания (персистенции) ВИЧ в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани. Болезнь поражает иммунную систему, делая организм уязвимым к различным инфекциям и болезням.

Лечение ВИЧ препятствует размножению вируса в организме, способствует восстановлению иммунной системы и защищает организм от болезней, которые опасны для людей с ослабленным иммунитетом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram