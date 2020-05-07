Ветрянка: причины, симптомы и методы лечения

Основная информация о ветряной оспе, как протекает заболевание и какие рекомендации дают медики для эффективного и быстрого лечения.

Ветрянка (ветряная оспа) – это высокозаразное острое инфекционное заболевание, протекающее с характерной пузырьковой сыпью.

Чаще ветрянкой болеют дети.

Заболевание вызывается одним из вирусов герпеса (герпесвирус 3-го типа).

По характеру сыпи различают типичную и атипичные (пустулезная, рудиментарная, буллезная, гангренозная, генерализованная, геморрагическая) ветрянки.

Ветрянка: причины

Читайте такжеБолезнь Лайма – что это такое, симптомы и как лечитьВирус ветряной оспы поражает исключительно человеческие клетки, поэтому единственным переносчиком вируса может быть только человек.

Вирус имеет воздушно-капельный путь передачи, то есть распространяется от больного в то время, когда он разговаривает, кашляет, чихает, целуется и т.п.

Больные ветряной оспой способны заражать других людей примерно за 20-24 часа до момента появления сыпи и до 5-го дня, когда было зафиксировано последнее высыпание.

Ветрянка: симптомы

Симптомы болезни появляются не сразу, а по истечению инкубационного периода, продолжительность которого может составлять от 1 до 3 недель.

Для ветряной оспы характерны 4 этапа заболевания:

инкубационный период,

продромальный период – 1-2 дня до появления сыпи,

появление характерных высыпаний,

период выздоровления (реконвалесценции).

Высыпания могут появиться на груди, животе, конечностях, лице и голове. Через день-два после первой «волны» высыпаний может появиться новая сыпь. У 25-30% больных высыпания появляются не только на коже, но и на слизистой оболочке ротовой полости и задней стенке глотки.

Лихорадочное состояние, обусловленное реакцией организма на вторжение вирусов, может сохраняться на протяжении 5-6 дней, после чего самочувствие больного постепенно улучшается.

Ветрянка: лечение

Терапия заболевания с легким течением и без осложнений может протекать в амбулаторных условиях.

В периоде высыпаний необходимо соблюдать:

строгий постельный режим, получать обильное, теплое питье;

тщательно ухаживать за кожными покровами и слизистыми оболочками;

при наличии лихорадки, важно использовать жаропонижающие средства;

при присоединении вторичной инфекции используют антибактериальные препараты.

Важно помнить, что в случае появления симптомов ветрянки необходимо проконсультироваться у лечащего врача.