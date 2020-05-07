цей матеріал доступний українською

Ветрянка: причины, симптомы и методы лечения

06:05, 07 мая 2020
Страна
8 0
Ветрянка симптомы / depositphotos.com

Чаще ветрянкой болеют дети.

Заболевание вызывается одним из вирусов герпеса (герпесвирус 3-го типа).

По характеру сыпи различают типичную и атипичные (пустулезная, рудиментарная, буллезная, гангренозная, генерализованная, геморрагическая) ветрянки.

Ветрянка: причины

Читайте такжеБолезнь Лайма – что это такое, симптомы и как лечитьВирус ветряной оспы поражает исключительно человеческие клетки, поэтому единственным переносчиком вируса может быть только человек.

Вирус имеет воздушно-капельный путь передачи, то есть распространяется от больного в то время, когда он разговаривает, кашляет, чихает, целуется и т.п.

Больные ветряной оспой способны заражать других людей примерно за 20-24 часа до момента появления сыпи и до 5-го дня, когда было зафиксировано последнее высыпание.

Ветрянка: симптомы

Симптомы болезни появляются не сразу, а по истечению инкубационного периода, продолжительность которого может составлять от 1 до 3 недель.

Ветрянка у детей / depositphotos.com

Для ветряной оспы характерны 4 этапа заболевания:

  • инкубационный период,
  • продромальный период – 1-2 дня до появления сыпи,
  • появление характерных высыпаний,
  • период выздоровления (реконвалесценции).

Высыпания могут появиться на груди, животе, конечностях, лице и голове. Через день-два после первой «волны» высыпаний может появиться новая сыпь. У 25-30% больных высыпания появляются не только на коже, но и на слизистой оболочке ротовой полости и задней стенке глотки.

Лихорадочное состояние, обусловленное реакцией организма на вторжение вирусов, может сохраняться на протяжении 5-6 дней, после чего самочувствие больного постепенно улучшается.

Ветрянка: лечение

Терапия заболевания с легким течением и без осложнений может протекать в амбулаторных условиях.

Ветрянка лечение / depositphotos.com

В периоде высыпаний необходимо соблюдать:

  • строгий постельный режим, получать обильное, теплое питье;
  • тщательно ухаживать за кожными покровами и слизистыми оболочками;
  • при наличии лихорадки, важно использовать жаропонижающие средства;
  • при присоединении вторичной инфекции используют антибактериальные препараты.

Важно помнить, что в случае появления симптомов ветрянки необходимо проконсультироваться у лечащего врача.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter