Бабич также был вице-президентом Всеукраинского благотворительного культурно-научного фонда им. Тараса Шевченко.

Умер народный депутат II-III созывов, первый президент «Украинской финансовой группы» Валерий Бабич.

Читайте такжеНе дождался результатов выборов: мэр Борисполя умер от COVID-19Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-атташе Украинского союза промышленников и предпринимателей Марина Кинах.

«Сегодня от этой страшной болезни (имеется в виду COVID-19) ушел человек большого сердца, доброй души, огромного ума – Валерий Георгиевич Бабич... Первый президент АО «Украинская финансовая группа», вице-президент Всеукраинского благотворительного культурно-научного фонда имени Тараса Шевченко, народный депутат, общественный и политический деятель, а главное – очень хороший человек. Мои искренние соболезнования всей большой дружной семье», - написала Кинах.

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 7 тыс. 342 человека. Количество выздоровевших возросло на 2 тыс. 990.

За все время пандемии заболели 370 тыс. 417 человек, из них 21 тыс. 430 детей и 22 тыс. 650 медиков.

В общем от COVID-19 в Украине выздоровели 151 тыс. 632 пациента, умерли - 6 тыс. 868.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: Таня Поляковская