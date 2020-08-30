В Украине обсуждают возобновление отечественного производства вакцин.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.
"Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, пожалуй, еще в 1990-х годах разрушено производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали возобновлять производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы каждый год используем", - сказал Степанов.
Глава Минздрава убежден, что Украина имеет необходимый научный потенциал, однако понадобится несколько лет, прежде чем мы получим свою вакцину.
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"Есть у нас хорошая школа. Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы мы имели свою вакцину, которая разработана нашими учеными. В то же время я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, которые имеют соответствующие линии. Наши предприятия "Фармак", "Лекхим", которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую", - заявил Степанов.
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