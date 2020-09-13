В Украине уровень охвата вакцинацией детей в возрасте до одного года составляет 42-48%.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«По состоянию на 1 августа уровень охвата плановой вакцинацией детей первого года жизни против полиомиелита составляет 45,6% от годового плана, дифтерии и столбняка (3 дозы до года) - 45,8%. Против паротита и краснухи в год делается 45,3%, вирусного гепатита «Б» - 42%, против туберкулеза - 48,1%, против гемофильной инфекции - 44,6%», - сказал он.
По его словам, самые низкие показатели охвата прививками детей зафиксированы в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Волынской областях.
«Вызывает большое беспокойство вакцинация взрослых от дифтерии и столбняка. Только 28,4% от плана. Такая ситуация грозит новыми вспышками вакциноуправляемых болезней, в том числе кори, что может стать непосильным бременем для нашей медсистемы в условиях COVID-19», - добавил министр.
Степанов отметил, что вакцины есть, «просто надо пойти и сделать прививку».
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