Лишь 30% украинских детей в возрасте до года получили все необходимые прививки от полиомиелита - Минздрав

Из-за эпидемии коронавируса наблюдается снижение уровня иммунизации, особенно среди детей.

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал родителей проводить детям иммунизацию.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в ответ на просьбу сообщить о состоянии иммунизации, поскольку ранее Степанов заявлял, что количество вакцинированных детей снижается.

«Это было в конце мая. Мы увидели цифры. И относительно существенного снижения иммунизации населения. Особенно это касается детей, которым нужно делать вакцину КПК ... », - сказал министр.

По его словам, по состоянию на май только 30% детей первого года жизни получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

По предварительной информации, уровень иммунизации в июне немного вырос, однако остается недостаточным.

Степанов добавил, что Европейская региональная комиссия, которая проводила соответствующий мониторинг, отнесла Украину к "странам с высоким риском распространения этой эпидемии, если она будет".

Министр призвал родителей проводить иммунизацию в соответствии с графиком обязательных прививок. Сейчас отечественные медицинские учреждения обеспечены вакцинами в полном объеме.

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