Осенью возникнет проблема в случае игнорирования украинцами вакцинации против гриппа – главный санврач

По словам Ляшко, украинцы почему-то легкомысленно относятся к гриппу, хотя это не менее смертоносное заболевание.

Осенью следует обязательно сделать прививку от сезонного гриппа, чтобы избежать одновременных вспышек этого заболевания и коронавируса COVID-19.

Об этом заявил в интервью «Обозревателю» заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Осенью у нас возникнет проблема, если украинцы будут так легкомысленно относиться к вакцинации против гриппа. На Западе точно будет увеличение количества прививок. Это позволит исключить одновременное поступление инфекций, когда грипп сочетается с коронавирусом или другими ОРВИ", – отметил он.

По словам Ляшко, украинцы почему-то легкомысленно относятся к гриппу, хотя это не менее смертоносное заболевание.

"Как только вакцина появилась – надо идти и делать эту процедуру. Так мы защитим свое здоровье и повлияем на экономику здравоохранения", – добавил главный санврач.