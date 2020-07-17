Степанов рассказал, как в Украине будут бороться с низким уровнем вакцинации

Степанов подчеркнул, что делает все, чтобы Украина получила одной из первых вакцину против COVID-19.

В Минздраве планируют проводить максимальную разъяснительную работу и не допускают на рынок Украины некачественных вакцин. Это, по их мнению, поможет увеличить уровень вакцинации.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "РБК-Украина".

Министр похвастался, что во время того как он был главой ОГА Одесской области, смог поднять уровень вакцинации против кори из 35% до 91%.

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"Нынешний метод – это максимальная разъяснительная работа. Плюс недопущения на рынок некачественных вакцин, это у нас уже на сегодня существует. Пока мы действуем именно так – разъяснительная работа, мобилизация врачей, чтобы был максимальный охват иммунизации детей", - отметил Степанов.

А когда появится вакцина против коронавируса, то в первую очередь будут прививать людей, которые входят в группу риска, поскольку они наиболее уязвимы. Это, например: медицинские работники, правоохранители, социальные работники.

Также Степанов подчеркнул, что делает все, чтобы Украина получила одной из первых вакцину против COVID-19.

Отметим, что по состоянию на 1 июня 2020 года только 28,3% детей получили вакцину от кори, паротита и краснухи (КПК). Это чревато новыми вспышками заболеваний.

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