Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии.

В телефонном разговоре 10 ноября президент Владимир Зеленский попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель посодействовать выделению Украине американо-немецкой вакцины от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

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"Мы приветствуем прорыв, которого удалось достичь немецкой фирме BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", – цитирует ОП слова Зеленского.

Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии.

Что это за вакцина Pfizer

Продукт Pfizer и BioNTech на 90% эффективен, заявляет производитель препарата. В испытаниях ІІІ фазы приняли участие более 43 тысяч человек. Люди разного этнического происхождения оказались одинаково защищенными, говорят в компании.

Выводы основаны на промежуточном анализе, проведенном после того, как 94 участники заболели COVID-19. Испытание будет продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждено 164 случая. Уровень потенциала вакцины может измениться, но на данный момент 90% инфекций были предупреждены.

Pfizer говорит, что серьезных побочных эффектов нет. Если ключевые показатели будут безопасны за неделю, у мира может появиться инструмент для борьбы с пандемией.

Еврокомиссия уже договорилась подписать с разработчиками соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.

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Автор: УНИАН