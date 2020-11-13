Украина может рассчитывать на выделение до 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составляет 20% от имеющегося в стране населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно опробованной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

Читайте такжеВ Минздраве уточнили, когда Украина может получить вакцину от коронавирусаОб этом сегодня заявил "Немецкой волне" глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX), который был создан Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и несколькими правительствами.

"Правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования (...). Украина также сейчас решает вопрос относительно определения групп риска, которые следует вакцинировать первыми", - сообщил Хабихт.

Он не уточнил, идет ли речь о будущей вакцине от коронавируса, которую разработала и испытывает немецкая компания BioNTech вместе с американской Pfizer, или о какой-то другой. Вместо этого он отметил, что каждая страна будет получать будущую вакцину в количестве, равном 20% от количества населения. В ВОЗ это называют "справедливым распределением", чтобы придерживаться принципа равенства на первом этапе прививочной кампании от COVID-19. "Транш, покрывающий 20% населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями", - отметил глава Офиса ВОЗ в Украине.

По его словам, Украина может рассчитывать на выделение до 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составляет 20% от имеющегося в стране населения, согласно данным Государственной службы статистики Украины.

"Вакцина будет поставляться траншами. И первый транш будет в количестве, равном 3% населения, а это около 1,25 млн доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны стране во втором квартале следующего года", - сказал Хабихт.

Он отмечает, что Украина имеет право получать вакцины, которые полностью будут оплачены или частично профинансированы донорами с помощью отдельного механизма, который является частью механизма COVAX. Хабихт подчеркивает, что окончательные условия и полный пакет поддержки будут доступны позже после утверждения советом GAVI.

"Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку в соответствии с унифицированными условиями и процедурами, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода", - подытожил представитель ВОЗ.

Вакцина от коронавируса

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Автор: УНИАН