Министр рассказал о доклинических исследованиях препарата.

Вакцина от коронавируса украинского производства может появиться через год после проведения всех необходимых исследований.

Такой прогноз дал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью ТСН.ua.

По словам министра, шесть месяцев украинские ученые проводили доклиническое исследования и подобрали соответствующий антиген, на котором потом строили их.

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"Эти доклинические исследования они проводили в лабораториях, расположенных в других странах. Это лаборатории 3 уровня защиты, в Украине их нет. Почему мы так радуемся? Весь доклинический спектр исследований они провели и получили очень хороший результат", - сказал Степанов, уточнив, что исследования проводили в Турции, Франции и Техасском университете.

Более простые процедуры проводились в Украине, добавляет министр. Он также убежден, что следующий процесс разработки вакцины будет проходить в Украине. Предприятия, способные изготовить вакцину, считает Степанов, в Украине есть.

"Сейчас они будут подбираться, может надо будет где-то докупить оборудования. К этому еще надо пройти путь: проверить на токсичность этого антигена, затем изготовить 100 тысяч доз вакцины, и начинать клинические испытания. Разработчики считают, что чтобы перейти к этому надо два-три месяца. Клинические испытания это первая, вторая третья стадии", - пояснил Степанов.

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В общем, по мнению главы Минздрава, на всю процедуру клинических испытаний понадобится год.

Вакцина от коронавируса: что известно об исследованиях в Украине

В середине октября группа ученых презентовала президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинических исследований украинского кандидата в вакцины от COVID-19.

2 ноября стало известно, что в Украине идет разработка еще одного кандидата в вакцины от коронавируса.

ВОЗ рассчитывает на начало вакцинации от коронавируса в 2021 году.

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Автор: Юрий Годован