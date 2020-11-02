На разработку еще одного кандидата был выделен грант Фондом национальных исследований.

В Украине идет разработка еще одного кандидата в вакцины от коронавируса.

Об этом в интервью «Сегодня» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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На разработку еще одного кандидата был выделен грант Фондом национальных исследований.

"Это была идея, и эта идея профинансирована через государственный грант. Сейчас начинаются только первые доклинические исследования, которые покажут, есть ли у нее дальнейший путь развития или нет. То есть там еще достаточно долгий путь, чтобы назвать это продуктом, который впоследствии можно будет назвать кандидатом на вакцину», – сказал Ляшко.

Вакцина от коронавируса: что известно об исследованиях в Украине

В середине октября группа ученых презентовала президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинических исследований украинского кандидата в вакцины от COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал появление украинской вакцины через год.

ВОЗ рассчитывает на начало вакцинации от коронавируса в 2021 году.

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Автор: УНИАН