В Украине идет разработка еще одного кандидата в вакцины от коронавируса.
Об этом в интервью «Сегодня» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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На разработку еще одного кандидата был выделен грант Фондом национальных исследований.
"Это была идея, и эта идея профинансирована через государственный грант. Сейчас начинаются только первые доклинические исследования, которые покажут, есть ли у нее дальнейший путь развития или нет. То есть там еще достаточно долгий путь, чтобы назвать это продуктом, который впоследствии можно будет назвать кандидатом на вакцину», – сказал Ляшко.
Вакцина от коронавируса: что известно об исследованиях в Украине
- В середине октября группа ученых презентовала президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинических исследований украинского кандидата в вакцины от COVID-19.
- Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал появление украинской вакцины через год.
- ВОЗ рассчитывает на начало вакцинации от коронавируса в 2021 году.
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