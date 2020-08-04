В Украине клинические исследования шести вакцин от COVID-19 приблизились к завершающей стадии - Ляшко

Главный санитарный врач Украины надеется на старт серийного производства в начале 2021 года.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что по состоянию на начало августа клинические исследования шести вакцин-кандидатов против COVID-19 приблизились к завершающей стадии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе брифинга.

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Ляшко отметил, что усилия всех производителей, академиков, ученых направлены сегодня на поиск лекарственных препаратов и средств для иммунопрофилактики коронавирусной болезни.

Он добавил, что для того, чтобы преодолеть пандемию, крайне необходимы лекарства, а еще лучше - средства профилактики, а именно, вакцины.

"На начало августа уже 25 вакцин-кандидатов против COVID исследуются клинически. Шесть из них приблизились к завершающей стадии. Находятся сегодня на третьей клинической стадии, результаты которой мы ожидаем до конца года. И серийное производство уже должно начаться, надеемся, в начале 2021 года. Вакцины должны появиться, в том числе, и в Украине - для профилактики распространения коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

Ранее УНИАН писал, что на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине продолжаются клинические испытания относительно эффективности лечения COVID-19 четырьмя лекарственными средствами.

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