Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") заявил, что вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована и доставлена в Украину ориентировочно в первой половине 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба политической партии «Слуга народа».
Читайте такжеКоронавирус в Киеве обновил рекорд: более 1200 новых больных, 23 человека умерли
«Самые большие фармацевтические компании сейчас работают над разработкой вакцины от COVID-19. Ориентировочно в первой половине 2021 она может быть зарегистрирована и доставлена в Украину», - сказал он.
По словам Радуцкого, в государстве была разрушена отрасль производства вакцин, а теперь власть начинает финансировать восстановление лабораторий, где могут их разрабатывать.
«Но нам нужна не только собственная вакцина от коронавируса, но и от других болезней - от гриппа, кори и других заболеваний. Сегодня мы закупаем такие вакцины за рубежом», - добавил депутат.
Вакцины от Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram