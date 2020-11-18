Радуцкий отметил, что в государстве разрушена отрасль производства вакцин, а теперь власть начинает финансировать восстановление лабораторий, где могут их разрабатывать.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") заявил, что вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована и доставлена ​​в Украину ориентировочно в первой половине 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба политической партии «Слуга народа».

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«Самые большие фармацевтические компании сейчас работают над разработкой вакцины от COVID-19. Ориентировочно в первой половине 2021 она может быть зарегистрирована и доставлена ​​в Украину», - сказал он.

По словам Радуцкого, в государстве была разрушена отрасль производства вакцин, а теперь власть начинает финансировать восстановление лабораторий, где могут их разрабатывать.

«Но нам нужна не только собственная вакцина от коронавируса, но и от других болезней - от гриппа, кори и других заболеваний. Сегодня мы закупаем такие вакцины за рубежом», - добавил депутат.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Автор: Константин Гончаров