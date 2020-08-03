В Минздраве рассказали о договоренностях по получению Украиной вакцины от коронавируса

Глава Минздрава отметил, что Украина далеко продвинулась в процессе лечения COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины договаривается о поставках вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 почти с каждой компанией, которая ее разрабатывает.

Об этом во время брифинга в воскресенье, 2 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишеn ТСН.

"Мы достаточно активно проводим политику относительно договоренности о поставке вакцин в Украину, как только они появятся. Со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись, и которые могут изготовить в ближайшее время вакцину. Мы хотим, чтобы украинцы и Украина одна из первых была обеспечена соответствующей вакциной. Эту часть мы активно делаем и хотим как можно скорее побороть коронавирусную болезнь и вернуться к обычной жизни", - рассказал Степанов.

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В то же время глава Минздрава отметил, что Украина далеко продвинулась в процессе лечения COVID-19.

"Утверждены протоколы лечения, наши врачи и медицинские работники оказывают высококвалифицированную помощь больным. У нас есть четыре компании, которые зарегистрировали клинические испытания отечественных украинских лекарственных средств на противодействие коронавирусной болезни. Клинические испытания продолжаются и показывают определенный результат", - заявил Степанов.

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