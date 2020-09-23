9 вакцин сейчас находятся на третьей клинической стадии испытаний, утверждает Ляшко.

Главный санврач страны Виктор Ляшко ответил, когда на украинском рынке может появиться вакцина от коронавируса.

Об этом он рассказал в эфире Украина 24.

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9 вакцин сейчас находятся на третьей клинической стадии испытаний, утверждает Ляшко, отметив, что в них участвуют более 20 тысяч человек.

«Поэтому в конце года надеемся, что будут положительные результаты, и на 2021 год, весна, чуть позже, ВОЗ прогнозирует массовые прививки. Можно рассчитывать на июнь 2021 года, не раньше», – сказал Ляшко.

Вакцина от коронавируса: что сейчас известно

Китай одобрил клинические испытания на людях вакцины против коронавируса, которая была произведена с использованием клеток насекомых.

Страны Евросоюза, Великобритания, а также страны-партнеры ЕС согласовали план вакцинации от COVID-19. Согласно ему, на первом этапе прививки должны получить 40% их населения. И такие намерения отличаются от планов, которые составили в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень допущенных до клинических испытаний разрабатываемой в Казахстане вакцину от коронавируса COVID-19. Всего в списке 33 вакцины из 19 стран мира.

Потенциальной вакцины против коронавируса хватит на 5-10 лет, пишет Reuters.

Далеко не все украинцы согласны вакцинироваться, чтобы защититься от коронавируса. Только 47% граждан признались, что готовы сделать соответствующую прививку, после того, как вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения. Еще 42% украинцев заявили, что не собираются делать прививки.

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Автор: Яна Ставская