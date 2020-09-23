Вакцина от коронавируса - в Минздраве назвали приблизительную дату появления вакцины в Украине / Фото: REUTERS
Главный санврач страны Виктор Ляшко ответил, когда на украинском рынке может появиться вакцина от коронавируса.
Об этом он рассказал в эфире Украина 24.
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное на 23 сентября
9 вакцин сейчас находятся на третьей клинической стадии испытаний, утверждает Ляшко, отметив, что в них участвуют более 20 тысяч человек.
«Поэтому в конце года надеемся, что будут положительные результаты, и на 2021 год, весна, чуть позже, ВОЗ прогнозирует массовые прививки. Можно рассчитывать на июнь 2021 года, не раньше», – сказал Ляшко.
Вакцина от коронавируса: что сейчас известно
- Китай одобрил клинические испытания на людях вакцины против коронавируса, которая была произведена с использованием клеток насекомых.
- Страны Евросоюза, Великобритания, а также страны-партнеры ЕС согласовали план вакцинации от COVID-19. Согласно ему, на первом этапе прививки должны получить 40% их населения. И такие намерения отличаются от планов, которые составили в ВОЗ.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень допущенных до клинических испытаний разрабатываемой в Казахстане вакцину от коронавируса COVID-19. Всего в списке 33 вакцины из 19 стран мира.
- Потенциальной вакцины против коронавируса хватит на 5-10 лет, пишет Reuters.
- Далеко не все украинцы согласны вакцинироваться, чтобы защититься от коронавируса. Только 47% граждан признались, что готовы сделать соответствующую прививку, после того, как вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения. Еще 42% украинцев заявили, что не собираются делать прививки.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram