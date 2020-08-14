Украина заинтересована в закупке израильской вакцины от коронавируса - Зеленский
Украина заинтересована в закупке израильской вакцины от коронавируса, которая сейчас проходит испытания в Израиле.
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Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Стороны обсудили меры, принимаемые правительства двух стран для борьбы с пандемией COVID-19.
Зеленский проинформировал собеседника о том, что в Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости, и в стране действует адаптивный карантинный режим.
Президент также отметил заинтересованность украинской стороны в закупке израильской вакцины для своих граждан.
«Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины», - сказал Зеленский.
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