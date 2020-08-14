Украина заинтересована в закупке израильской вакцины от коронавируса - Зеленский

Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины, заявляет Зеленский.

Украина заинтересована в закупке израильской вакцины от коронавируса, которая сейчас проходит испытания в Израиле.

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Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом глава государства Владимир Зеленский сказал во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Стороны обсудили меры, принимаемые правительства двух стран для борьбы с пандемией COVID-19.

Зеленский проинформировал собеседника о том, что в Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости, и в стране действует адаптивный карантинный режим.

Президент также отметил заинтересованность украинской стороны в закупке израильской вакцины для своих граждан.

«Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины», - сказал Зеленский.

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Перевод: Елена Билык