Доктор медицинских наук Ольга Голубовская считает, что пик распространения коронавируса в Украине будет длиться в течении ноября и декабря.

Вакцина от COVID-19 станет доступной для населения не раньше конца 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Одессе заявила Ольга Голубовская - завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца (Киев), доктор медицинских наук, профессор, член медицинского совета при МОЗ Украины и рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным COVID-19.

«Я думаю, что реально, в доступе таком достаточно широком, она (вакцина - УНИАН) будет не ранее чем конец 2021 года», - сказала она.

По словам Голубовской, 18 лет назад в мире был «первый тяжелый коронавирусный синдром».

В частности, речь идет о SARS-CоV - Betacoronavirus B - возбудителе тяжелого острого респираторного синдрома, первый случай заболевания которым был зарегистрирован в 2002 году.

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«Тогда смертность была гораздо выше, чем при этом коронавирусе (SARS-CoV-2 - УНИАН), достигала 20%. Но заболевание ограничилось только Китаем и Южной Кореей. Была изобретена вакцина, и были очень тяжелые осложнения, в том числе на фоне вакцинации. Однако, так как заболевание через два года исчезло, разработки, понятное дело, прекратились», - сказала Голубовская.

По ее словам, в мире в настоящее время различные производители перешли уже в третью фазу испытаний около 50 вакцин от коронавируса. Насколько они будут безопасны, покажут клинические исследования.

Голубовская подчеркнула, что в Украине, поскольку в прошлом был большой опыт производства различных вакцин, должны разрабатывать собственные вакцины. Производство отечественных вакцин - важная составляющая национальной биобезопасности.

Говоря о том, как долго продлится в Украине распространение COVID-19, она акцентировала на том, что страна сейчас находится на пике самого тяжелого сезона.

«Думаю, что это продлится ноябрь-декабрь. Очень оптимистичные прогнозы, что в январе может немножко уже ослабеть, а вообще я всем говорю - давайте доживем хотя бы до апреля», - сказала она.

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Вакцина против коронавируса для украинцев

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина сотрудничает с другими странами в рамках Глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 СOVAX.

Это обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни в случае ее регистрации с доказанной безопасностью и эффективностью. Украина должна получить 20% вакцин от общей численности населения. Речь идет о максимум 8,5 млн доз.

Решение о дате и поставках в Украину вакцины от COVID-19 после ее регистрации примут 19 ноября.

Кроме того, 22 октября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от COVID-19, для этого необходимо около 100-150 млн грн. По его словам, украинская вакцина от COVID-19 может быть готова примерно через год.

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Автор: Лариса Козовая