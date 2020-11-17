В Соединенных Штатах Америки готовы помочь Украине в подписании контрактов на получение вакцины от коронавируса.
Об этом шла речь во время телефонного разговора министра здравоохранения Украины Максима Степанова и министра здравоохранения и социальных услуг США Алекса Азара, сообщили в пресс-службе украинского Минздрава.
Азар отметил, что получение вакцины Украиной является приоритетом для американского правительства США. «Господин Алекс Азар пообещал способствовать усилению коммуникации Минздрава Украины с такими компаниями-производителями вакцин, как Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контрактов в получении вакцины», - говорится в сообщении.
Кроме того, американский министр отметил готовность усилить сотрудничество по программам в борьбе с такими инфекционными заболеваниями, как корь, туберкулез и др.
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Вакцины от Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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