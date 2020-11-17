Также в Соединенных Штатах готовы усилить сотрудничество по программам в борьбе с такими инфекционными заболеваниями, как корь, туберкулез и др.

В Соединенных Штатах Америки готовы помочь Украине в подписании контрактов на получение вакцины от коронавируса.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министра здравоохранения Украины Максима Степанова и министра здравоохранения и социальных услуг США Алекса Азара, сообщили в пресс-службе украинского Минздрава.

Азар отметил, что получение вакцины Украиной является приоритетом для американского правительства США. «Господин Алекс Азар пообещал способствовать усилению коммуникации Минздрава Украины с такими компаниями-производителями вакцин, как Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контрактов в получении вакцины», - говорится в сообщении.

Кроме того, американский министр отметил готовность усилить сотрудничество по программам в борьбе с такими инфекционными заболеваниями, как корь, туберкулез и др.

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Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Автор: Светлана Закелова