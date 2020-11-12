Украина получит около 8,5 млн доз вакцины.

Решение о дате и поставках в Украину вакцины от COVID-19 после ее регистрации примут 19 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга.

"Украина работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни в случае ее регистрации с доказанной безопасностью и эффективностью. Сегодня мы четко понимаем, что мы получим количество доз, равное 20% от общей численности населения. Речь идет о максимум 8,5 млн доз. Первый транш мы ожидаем в размере 3% - это 1 млн 250 тысяч доз", - сказал он.

По его словам, ближайшее заседание правления COVAX будет 19 ноября, тогда станет известно об ориентировочных датах поставки, количестве и стоимости вакцины, которую получит Украина.

Вакцина против коронавируса: что известно

Производители немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины в ходе исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021 году.

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Автор: Леся Лещенко