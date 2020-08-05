Экс-глава Минздрава рассказала, кого в Украине смогут вакцинировать от коронавируса в первую очередь

На все население вакцины не хватит, отметила Скалецкая.

Украина не будет закупать вакцину от коронавируса, когда она появится, сразу на всех своих жителей.

Об этом рассказала экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая в эфире канала "Украина 24".

По ее словам, в первую очередь под вакцинацию попадут те категории лиц, которые имеют больше всего контактов с другими людьми.

Читайте такжеВ Украине зафиксировали новый антирекорд по заболевшим коронавирусом за сутки

"На самом деле, ее еще нет, и мы не знаем, когда действительно она будет утверждена ведущими агентствами в мире как признанная вакцина к применению. Вопрос, насколько она будет эффективной. Второй вопрос - насколько производители, которых в мире не так много, выберут Украину как одну из первых. Возможно, мы будем во втором этапе на поставки", - рассказала экс-глава Минздрава.

Скалецкая отметила, что в Украине вакцины на всех не хватит.

Читайте такжеВ Украине клинические исследования шести вакцин от COVID-19 приблизились к завершающей стадии - Ляшко

"Мы должны понимать, что ее количество будет несколько миллионов или несколько сотен тысяч. Ее не будет на все население Украины. Тогда необходимо будет определить группы риска. На сегодня уже европейские страны определяют, кого в первую очередь будут вакцинировать... Это медицинские работники, учителя, полиция - те, которые больше всех контактируют с людьми... К этим первоочередным должны относиться люди, имеющие хронические серьезные заболевания", - отметила Скалецкая.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве рассчитывают получить около 8 миллионов доз вакцины для профилактики коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram