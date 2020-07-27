Мутация COVID-19 влияет на эффективность будущей вакцины - Минздрав

По словам Степанова, коронавирус становится уязвимым.

COVID-19 мутирует, что усложняет разработку вакцины против болезни и влияет на ее эффективность.

За всеми мутациями вируса следят ведущие ученые мира, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 27 июля.

Министр здравоохранения рассказал, что сейчас есть соответствующие данные по мутации коронавируса SARS-CoV-2. Но зато нет подтверждения, что его вирулентность меняется.

Читайте такжеДо 25% сделанных тестов могут не выявлять коронавирус: в Минздраве назвали причины

По словам Степанова, коронавирус становится уязвимым. Впрочем, он отметил, что пока что инфекция очень быстро распространяется по миру.

Также министр считает, что мутация COVID-19 влияет на изготовление вакцины и ее эффективность.

Отметим, вирулентность - это степень болезнетворности (патогенности) конкретного инфекционного агента, например, вируса или бактерии. О величине вирулентности судят по тяжести заболеваний, которые вызывает этот агент.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина одной из первых должна получить вакцину от коронавируса. Несмотря на это, в стране достаточно низкий уровень вакцинации и большинство опрошенных граждан пока не рассматривают возможности сделать прививку против COVID-19 в будущем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram