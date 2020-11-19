В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы - 14 долларов", - отметил он.
По словам Ляшко, COVAX - глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 - выделит Украине примерно 8 млн доз вакцины, еще часть вакцин Минздрав сможет купить по специальной цене.
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