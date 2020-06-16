Зеленский рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса

Президент поставил задачу усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины от коронавируса.

Украина должна получить доступ к вакцине от COVID-19 наравне с другими странами, как только она будет изготовлена.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поставил задачу усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины от COVID-19.

Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня», - отметил глава государства.

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Как известно, 13 июня министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с компанией АstraZeneca на поставку 400 миллион доз потенциальной вакцины от коронавирусной болезни, которую разработали с Оксфордским университетом.

«Вместе с министрами здравоохранения Германии, Франции и Нидерландов после запуска вакцинного альянса мы подписали контракт на поставку до 400 млн доз вакцины, предназначенных для всего населения Европы», - написал глава Минздрава Италии в Facebook.

Ранее компания AstraZeneca сообщила, что договорилась о поставках 700 млн доз для Великобритании и США, и согласовала лицензию Индийского института сыворотки на поставку еще 1 миллиарда доз, главным образом для стран с низким и средним уровнем дохода.

В мае Оксфордский университет объявил о начале II/III этапа клинического испытания вакцины в Великобритании на 10 тысячах взрослых добровольцах. Другие испытания на более поздней стадии должны начаться в ряде стран.

Сейчас в мире нет ни одной утвержденной вакцины от COVID-19.

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