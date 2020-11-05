На сегодня к телемедицинской сети Запорожской области на "первичке" подключено 33 заведения из 47 запланированных.

Телемедицинский центр будет координировать процесс предоставления телемедицинских консультаций между врачами первичного звена и врачами-специалистами.

Об этом руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин заявил на официальном открытии областного центра телемедицины, созданного на базе Запорожской областной клинической больницы.

"Коронавирус не оставил нам выбора и времени на раздумья! Поэтому, мы оперативно на всех фронтах сопротивляемся болезни, которая каждый день уносит жизни! И телемедицина - один из инструментов. Из того, что я сегодня увидел, нет сомнений, нам это удалось! Это значит, что каждый больной из самого отдаленного села области сможет быстро получить профессиональную консультацию по месту жительства! А врачи смогут бесконтактно помочь большему количеству больных. Такие методы спасают жизни! За 39 дней мы создали телемедицинский центр и стали второй областью в Украине, которая применяет современные технологии в сфере здравоохранения»- отметил Виталий Боговин.

На сегодняшний день к телемедицинской сети Запорожской области на "первичке" подключено 33 заведения из 47 запланированных. Что касается «вторички", то здесь, в первую очередь, были подключены опорные учреждения здравоохранения, а именно - 20 учреждений из 24 запланированных. Также в сеть вошли все ключевые учреждения третичного уровня, а это 6 из 10 запланированных.

Председатель ОГА сообщил, что телемедицина открывает очень большие новые возможности для сферы медицины в целом. «Во время консультаций врачи смогут пересылать в защищенном электронном виде информацию о пациенте, включая данные обследований: данные электрокардиографии, УЗИ, рентгенодиагностики, МРТ, что обеспечивает эффективную коммуникацию семейного врача (терапевта, педиатра) с узкопрофильным специалистом!"- подчеркнул Виталий Боговин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН