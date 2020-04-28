В военном госпитале Харькова произошла вспышка COVID-19 (видео)

В общем, в госпитале, кроме больных медиков, еще пять военнослужащих с коронавирусом.

В военном госпитале Харькова коронавирусом заразились сразу 9 медиков. Один из них не местный, приехал сюда в командировку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Предварительно, врачи могли подхватить вирус от больных пациентов. В госпиталь попали двое военнослужащих, у которых было острое респираторное заболевание.

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В общем, в госпитале, кроме больных медиков, еще пять военнослужащих с коронавирусом. Но сами врачи в свой диагноз не верят. Они не понимают, как могли заразиться, ведь все время работали в средствах защиты.

«Болезнь протекает в легкой форме, хотя сами врачи, а их там констатировано 9, не верят, что они инфицированы. И получили разрешение у своего руководства и отправили дополнительно образцы на проверку в Киев», - сообщил председатель ОГА Алексей Кучер.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.