По словам врача, ему приходится координировать усилия с другими отделениями, чтобы выделить немного кислорода больным.

Ужгородская городская клиническая больница перегружена из-за COVID-19, ей критически не хватает кислородных генераторов.

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Об этом в интервью "Громадському" рассказал врач Ярослав Глагола. Специалист работает в медицине более 30 лет. Последние полгода - в "ковидном" отделении.

"Ситуация критическая и неконтролируемая. Наша больница является опорной. Это единственная больница, которая несет круглосуточную ургентную службу. ДТП, инфаркты, инсульты — больных всех этих случаев мы должны обеспечить лечением. Сейчас привлечено 5 отделений под больных COVID-19. Среди них есть отделения, которые не должны были быть перепрофилированы.",- рассказал врач.

По его словам, кислородных аппаратов в больнице слишком мало.

«На утро 9 ноября заболевших было 130, а аппаратов у нас — 26. Как показал ковидний опыт за эти полгода, минимальная необходимость на 100 больных — 80 аппаратов в стационаре. Сейчас количество больных растет, и уже даже если мы найдем 50 оксигенераторов, этого будет недостаточно», - отметил Глагола.

Врач объясняет, что кислород нужен для стабилизации пациентов на первом этапе госпитализации.

«Больные лечение получают, но на первом этапе, когда они поступают, для стабилизации мы должны обеспечить функционирование организма. Без кислорода страдает мозг и может развиться инсульт или инфаркт. Все лечение - сложное лечение-сойдет на нет, если больной задохнется и мы не сможем его спасти», - отмечает он.

По словам врача, ему приходится координировать усилия с другими отделениями, чтобы выделить немного кислорода больным.

«В прошлое дежурство мне не хватало кислородного аппарата, я звонил во все отделения — может, у кого-то есть более легкие пациенты, кому уже не так нужно. Помогли, подняли на лифте дополнительный аппарат. Так же и я, если у меня стабилизировались пациенты, и где-то там на часок этот аппарат освободился, помогаю коллегам из другого отделения. Так пока и выходим", - рассказал он.

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Автор: Дмитрий Захаров