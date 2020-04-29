В Украине за сутки зафиксированы почти полтысячи новых больных коронавирусом

За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

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Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 412 случаев;

Волынская область — 271 случай;

Днепропетровская область — 323 случая;

Донецкая область — 52 случая;

Житомирская область — 357 случаев;

Закарпатская область — 403 случая;

Запорожская область — 228 случаев;

Ивано-Франковская область — 821 случай;

Кировоградская область — 377 случаев;

г. Киев — 1341 случай;

Киевская область — 643 случая;

Львовская область — 405 случаев;

Луганская область — 33 случая;

Николаевская область — 116 случаев;

Одесская область — 261 случай;

Полтавская область — 188 случаев;

Ровенская область — 588 случаев;

Сумская область — 98 случаев;

Тернопольская область — 708 случаев;

Харьковская область — 237 случаев;

Херсонская область — 111 случаев;

Хмельницкая область — 81 случай;

Черновицкая область — 1489 случаев;

Черкасская область — 282 случая;

Черниговская область — 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020 года в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27846 сообщений о подозрении на COVID-19.