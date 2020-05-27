В Украине за сутки зафиксирован 321 новый случай заражения коронавирусом

Лидерами по распространенности болезни являются Черновицкая, Ровенская области и Киев.

В Украине зафиксировано 21905 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 321 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 932 случая;

Волынская область — 814 случаев;

Днепропетровская область — 905 случаев;

Донецкая область — 155 случаев;

Житомирская область — 660 случаев;

Закарпатская область — 1104 случая;

Запорожская область — 420 случаев;

Ивано-Франковская область — 1327 случаев;

Кировоградская область — 489 случаев;

г. Киев — 2739 случаев;

Киевская область — 1474 случая;

Львовская область — 1443 случая;

Луганская область — 45 случаев;

Николаевская область — 281 случай;

Одесская область — 853 случая;

Полтавская область — 267 случаев;

Ровенская область — 1514 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1126 случаев;

Харьковская область — 959 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 381 случай;

Черновицкая область — 3144 случая;

Черкасская область — 393 случая;

Черниговская область — 137 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 мая 2020 года в Центр поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 54885 сообщений о подозрении на COVID-19.

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