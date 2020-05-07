В Украине за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом
В Украине зафиксирован 13691 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте такжеВ Донецкой области количество зараженных COVID-19 возросло до 89 человек
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 485 случаев;
Волынская область — 393 случая;
Днепропетровская область — 624 случая;
Донецкая область — 89 случаев;
Житомирская область — 468 случаев;
Закарпатская область — 600 случаев;
Запорожская область — 300 случаев;
Ивано-Франковская область — 1055 случаев;
Кировоградская область — 403 случая;
г. Киев — 1675 случаев;
Киевская область — 916 случаев;
Львовская область — 595 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 171 случай;
Одесская область — 568 случаев;
Полтавская область — 236 случаев;
Ровенская область — 817 случаев;
Сумская область — 131 случай;
Тернопольская область — 951 случай;
Харьковская область — 448 случаев;
Херсонская область — 146 случаев;
Хмельницкая область — 138 случаев;
Черновицкая область — 2048 случаев;
Черкасская область — 324 случая;
Черниговская область — 68 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая 2020 года в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35904 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как сообщал УНИАН, за сутки в мире обнаружили более 90 тыс. новых больных COVID-19. Сейчас зафиксировано более 3,7 млн зараженных коронавирусом, треть из них уже выздоровели.
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