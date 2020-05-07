В Украине за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом

Лидерами по распространению болезни являются Черновицкая, Ивано-Франковская области и Киев.

В Украине зафиксирован 13691 случай коронавирусной болезни COVID-19.

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 485 случаев;

Волынская область — 393 случая;

Днепропетровская область — 624 случая;

Донецкая область — 89 случаев;

Житомирская область — 468 случаев;

Закарпатская область — 600 случаев;

Запорожская область — 300 случаев;

Ивано-Франковская область — 1055 случаев;

Кировоградская область — 403 случая;

г. Киев — 1675 случаев;

Киевская область — 916 случаев;

Львовская область — 595 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 171 случай;

Одесская область — 568 случаев;

Полтавская область — 236 случаев;

Ровенская область — 817 случаев;

Сумская область — 131 случай;

Тернопольская область — 951 случай;

Харьковская область — 448 случаев;

Херсонская область — 146 случаев;

Хмельницкая область — 138 случаев;

Черновицкая область — 2048 случаев;

Черкасская область — 324 случая;

Черниговская область — 68 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая 2020 года в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35904 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал УНИАН, за сутки в мире обнаружили более 90 тыс. новых больных COVID-19. Сейчас зафиксировано более 3,7 млн зараженных коронавирусом, треть из них уже выздоровели.