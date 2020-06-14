В Украине за сутки подтвердилось более 600 случаев COVID-19

С начала пандемии болезнь унесла жизни 889 украинцев.

По состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 31 154 случая коронавирусной инфекции. За сутки подтвердилось 648 новых случаев COVID-19.

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Как свидетельствуют данные СНБО, с начала пандемии болезнь унесла жизни 889 украинцев (+9 за сутки). В то же время выздоровели 15 082 больных (+106 за сутки).

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области (3916), городе Киеве (3904), Львовской области (2797), Ровенской (2341) и Киевской областях (1995).

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, рассматривают ли сейчас возвращение Украины к более жестким карантинным мероприятиям.

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