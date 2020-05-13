В Украине за сутки подскочило количество зараженных коронавирусом
В Украине зафиксировано 16425 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 402 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 628 случаев;
Волынская область — 510 случаев;
Днепропетровская область — 773 случаи;
Донецкая область — 102 случая;
Житомирская область — 530 случаев;
Закарпатская область — 764 случаи;
Запорожская область — 331 случай;
Ивано-Франковская область — 1144 случаи;
Кировоградская область — 428 случаев;
г. Киев — 1960 случаев;
Киевская область — 1049 случаев;
Львовская область — 870 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 225 случаев;
Одесская область — 680 случаев;
Полтавская область — 257 случаев;
Ровенская область — 1045 случаев;
Сумская область — 157 случаев;
Тернопольская область — 1028 случаев;
Харьковская область — 672 случаи;
Херсонская область — 165 случаев;
Хмельницкая область — 196 случаев;
Черновицкая область — 2444 случаи;
Черкасская область — 346 случаев;
Черниговская область — 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 года в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41327сообщений о подозрении на COVID-19.
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