В Украине за сутки подскочило количество зараженных коронавирусом

Лидерами по распространенности болезни являются Черновицкая, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Киевская области и Киев.

В Украине зафиксировано 16425 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 402 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 628 случаев;

Волынская область — 510 случаев;

Днепропетровская область — 773 случаи;

Донецкая область — 102 случая;

Житомирская область — 530 случаев;

Закарпатская область — 764 случаи;

Запорожская область — 331 случай;

Ивано-Франковская область — 1144 случаи;

Кировоградская область — 428 случаев;

г. Киев — 1960 случаев;

Киевская область — 1049 случаев;

Львовская область — 870 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 225 случаев;

Одесская область — 680 случаев;

Полтавская область — 257 случаев;

Ровенская область — 1045 случаев;

Сумская область — 157 случаев;

Тернопольская область — 1028 случаев;

Харьковская область — 672 случаи;

Херсонская область — 165 случаев;

Хмельницкая область — 196 случаев;

Черновицкая область — 2444 случаи;

Черкасская область — 346 случаев;

Черниговская область — 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 года в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41327сообщений о подозрении на COVID-19.