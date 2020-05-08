В Украине за сутки коронавирусом заболели более полтысячи человек

Лидерами по распространению болезни остаются Черновицкая, Ивано-Франковская области и Киев.

В Украине зафиксировано 14195 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая заражения.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 514 случаев;

Волынская область — 424 случая;

Днепропетровская область — 652 случая;

Донецкая область — 91 случай;

Житомирская область — 480 случаев;

Закарпатская область — 644 случая;

Запорожская область — 312 случаев;

Ивано-Франковская область — 1078 случаев;

Кировоградская область — 408 случаев;

м. Киев — 1721 случай;

Киевская область — 935 случаев;

Львовская область — 660 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 179 случаев;

Одесская область — 583 случая;

Полтавская область — 239 случаев;

Ровенская область — 855 случаев;

Сумская область — 147 случаев;

Тернопольская область — 959 случаев;

Харьковская область — 478 случаев;

Херсонская область — 149 случаев;

Хмельницкая область — 148 случаев;

Черновицкая область — 2097 случаев;

Черкасская область — 331 случай;

Черниговская область — 69 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 года в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37052 сообщение о подозрении на COVID-19.