В Украине за сутки коронавирусом заболели более полтысячи человек
В Украине зафиксировано 14195 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая заражения.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 514 случаев;
Волынская область — 424 случая;
Днепропетровская область — 652 случая;
Донецкая область — 91 случай;
Житомирская область — 480 случаев;
Закарпатская область — 644 случая;
Запорожская область — 312 случаев;
Ивано-Франковская область — 1078 случаев;
Кировоградская область — 408 случаев;
м. Киев — 1721 случай;
Киевская область — 935 случаев;
Львовская область — 660 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 179 случаев;
Одесская область — 583 случая;
Полтавская область — 239 случаев;
Ровенская область — 855 случаев;
Сумская область — 147 случаев;
Тернопольская область — 959 случаев;
Харьковская область — 478 случаев;
Херсонская область — 149 случаев;
Хмельницкая область — 148 случаев;
Черновицкая область — 2097 случаев;
Черкасская область — 331 случай;
Черниговская область — 69 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 года в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37052 сообщение о подозрении на COVID-19.
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