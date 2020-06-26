В Украине за сутки коронавирус обнаружен у 135 детей и 74 медиков - Степанов

За последние сутки госпитализировали 205 человек.

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 135 детей и 74 медицинских работников.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки коронавирусной болезнью заболели 1 тыс. 109 человек, из них - 135 детей и 74 медицинских работника. Были госпитализированы 205 человек, зафиксировано 19 летальных случаев, выздоровел 541 пациент. Всего за все время пандемии заболели 41 тыс. 117 человек, из них 3 тыс. 71 ребенок, а также 6 тыс. 420 медработников", - сказал министр.

При этом, по словам министра, всего выздоровели 18 тыс. 299 человек, умерли 1 тыс. 86.

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