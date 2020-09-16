Украинцы заражаются ВИЧ СПИДом несмотря на карантин / Фото УНИАН
В Украине за август 2020 года зарегистрировали около 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции.
Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.
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В августе 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 331 новый случай ВИЧ-инфекции, у 346 пациентов диагностирован СПИД, 191 человек умер от СПИДа, - говорится в сообщении.
Отмечается, что из этих случаев 740 случаев инфицирование произошло гетеросексуальным путем, 550 - парентеральным (инъекционным), 160 - вертикальным (от матери к ребенку), 25 - гомосексуальным, 10 - неизвестным путем.
Статистика заражений / Фото ЦОС
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