С начала эпидемии в Украине от болезни умерли почти 10 тысяч человек.

По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в Украине зафиксировано 535 857 случаев коронавирусной инфекции. За сутки обнаружили 10 861 новый случай.

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Об этом свидетельствуют данные СНБО. С начала эпидемии в Украине от болезни умерли 9 603 человека (95 – за минувшие сутки).

В то же время 241 444 больных выздоровели (2633 – за минувшие сутки). Под подозрением на болезнь - 615 483 человек.

Больше всего случаев коронавируса зафиксирован в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой области.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

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Автор: Дмитрий Захаров