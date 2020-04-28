В Украине впервые запустили ресурс с аудио-медитациями на украинском языке

В Украине запустили ресурс с аудио-медитациями на украинском языке для поддержки врачей и населения в условиях карантина. В озвучке приняли участие украинские звезды, в частности Павел Зибров, Юрий Горбунов, Сергей Бабкин и Маричка Падалко.

"Мы все устали. Кто дома от самоизоляции, а кто – в больницах от изнурительной работы 24/7. Мы верим, осталось еще совсем немного и мы услышим заветное сообщение: "Сегодня страна здоровая". А пока берегите себя и свой покой — чтобы вам в этом помочь, мы подготовили несколько коротких аудио-медитаций. Все, что тебе нужно — удобнее сесть, надеть наушники и отключиться от мира на мгновение", - указано на сайте medytui.online, созданного при поддержке компании "Маревен Фуд Европа", производящей продукцию под брендом "Rollton".

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Стоит отметить, что "Маревен Фуд Европа" одной из первых откликнулась на просьбу городских властей Белой Церкви, где размещены мощности предприятия, помочь городу в борьбе с пандемией коронавируса и с преодолением вызванных ею гуманитарных проблем. В частности, компания оперативно передала продуктовые наборы для жителей города из наиболее уязвимых и незащищенных категорий - инвалидов, пожилых одиноких людей. А в местную больницу передали средства индивидуальной защиты для врачей и экспресс-тесты на коронавирус.

"Мы прекрасно понимаем, какая ситуация сегодня в мире, и всегда оперативно и быстро реагируем на просьбы помочь нашим гражданам. Поэтому здесь решения принимаются моментально", - прокомментировал Осауленко Сергей, директор фабрики "Маревен Фуд Европа ".

Кроме того, компания в сотрудничестве с helsi.me реализует благотворительную помощь для врачей в наиболее загруженных больницах Украины в рамках движения #ПідтрімуюЛікарів. Бесплатные наборы предоставляются более 700 медицинским работникам в 12 самых загруженных больницах Киевской, Тернопольской и Черновицкой областей. Каждый врач на смене получает набор продукции для приготовления сытного и быстрого обеда в течение нескольких недель.

Компания «Маревен Фуд Европа» - международная компания с японо-вьетнамским капиталом, которая специализируется на производстве продуктов питания. Миссия компании - дарить людям радость, создавая вкусные, удобные и здоровые продукты питания.