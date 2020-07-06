В Украине стабилизируется динамика эпидемии COVID-19 - совещание у Зеленского

Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.

В Украине, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом в июне, динамика течения пандемии стабилизируется.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Указывается, что показатели Министерства здравоохранения демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.

Как сообщал УНИАН, в Украине на 6 июля зарегистрировано 49 тыс. 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 262 летальных, 21 тыс. 703 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 543 новых случая.

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