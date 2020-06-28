Эпидемия ускорилась: в Украине снова зафиксировали почти тысячу новых случаев COVID-19

На сегодня в Украине от COVID-19 умерли 1129 человек.

По состоянию на утро 28 июня в Украине выявлено 42 982 случая коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зафиксировано 917 новых случаев.

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Соответствующие данные приводятся в системе мониторинга СНБО. Сейчас в Украине от COVID-19 умерли 1129 человек (+19 за сутки).

18 934 пациента выздоровели (+233 за сутки). 87 412 человек – под подозрением на инфекцию.

Напомним, по состоянию на утро 28 июня в мире зафиксировано 9 979 535 случаев коронавирусной инфекции - на 177963 больше, чем сутками ранее.

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