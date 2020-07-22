В Украине резко возросло количество инфицированных COVID-19

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве - 132, а также во Львовской - 124, Ивано-Франковской - 78, Закарпатской - 60 и Харьковской областях - 57.

В Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 60 тыс. 995 человек, за минувшие сутки - 829.

Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве - 132, а также во Львовской - 124, Ивано-Франковской - 78, Закарпатской - 60 и Харьковской областях - 57.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели 973 человека, а умерли - 16.

По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 60 тыс. 995 человек, умерли - 1 тыс. 534, выздоровели - 33 тыс. 172. Количество активных больных на утро 22 июля составило 26 тыс. 289 человек.

Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве - 132, Львовской области - 124, Ивано-Франковской - 78, Закарпатской области - 60 и в Харьковской области - 57.

Как сообщили в Минздраве, коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область - 2364 случая; Волынская область - 3359 случаев; Днепропетровская область - 1260 случаев; Донецкая область - 813 случаев; Житомирская область - 1634 случая; Закарпатская область - 4578 случаев; Запорожская область - 691 случай; Ивано-Франковская область - 3689 случаев; Кировоградская область - 688 случаев; г. Киев - 7166 случаев; Киевская область - 3359 случаев; Львовская область - 8353 случая; Луганская область - 110 случаев; Николаевская область - 527 случаев; Одесская область - 2660 случаев; Полтавская область - 360 случаев; Ривненская область - 5232 случая; Сумская область - 383 случая; Тернопольская область - 2508 случаев; Харьковская область - 3139 случаев; Херсонская область - 217 случаев; Хмельницкая область - 994 случая; Черновицкая область - 5404 случая; Черкасская область - 853 случая; Черниговская область - 654 случая.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 июля в Украине за сутки было зарегистрировано 673 новых инфицированных COVID-19.

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