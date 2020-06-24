В Украине разворачивают вторую волну больниц для лечения зараженных COVID-19

Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом - за последние сутки COVID-19 заболели 940 человек.

Министерство здравоохранения работает над развертыванием второй волны больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы уже тщательно работаем над развертыванием второй волны наших больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией. То есть, мы уже понимаем, что по некоторым областям с таким отношением к нашим рекомендациям резкий рост количества людей, которых госпитализируют, которые попадают в больницы, … в связи с этим, нам нужно разворачивать вторую волну ", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом - за последние сутки COVID-19 заболели 940 человек.

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