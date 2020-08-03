В Украине прогнозируют появление коллективного иммунитета от коронавируса через год

Сейчас ситуация с COVID-19 остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер

Ученые Киевского политехнического института заявили, что распространение коронавируса в Украине может быть замедлено только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года.

Об этом говорится в исследовании ученых, пишет РБК-Украина.

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Как сообщается, в настоящее время ситуация остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер. Мобильность коронавирусной инфекции возросла до 150% по сравнению с началом года.

При условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 достигнет уровня примерно 110-115 тысяч.

Ученые также отмечают, что по темпам прироста количества инфицированных у Украины, по сравнению со странами Европы, достаточно негативная тенденция.

Коллективный иммунитет от COVID-19 также может быть ускоренный в результате массовой вакцинации населения. Однако, по мнению ученых, сейчас это трудно предсказуемое явление.

Напомним, Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20% населения.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть одной из первых, кто получит вакцину от коронавируса.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 августа в Украине лабораторно подтверждено 73158 случаев COVID-19, за сутки - 990 новых.

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