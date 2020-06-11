В Украине продолжится второй этап медреформы, ошибки в расчетах тарифов будут исправлены

Премьер подчеркивает, что украинская власть хочет изменений в медицинской сфере.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что второй этап медицинской реформы продолжится, ошибки в расчетах тарифов на медицинские услуги будут исправлены.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции на тему «100 дней правительства». «Второй этап медицинской реформы будет продолжаться. Законопроекта о его отсрочке не будет. Мы в данный момент пересчитываем тарифы НСЗУ. Там, действительно, были ошибки, были неверные расчеты стоимости определенных видов и определенных пакетов медицинских услуг, многие из них занижены», - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, ошибки в расчетах тарифов будут исправлены.

«В НСЗУ по сокращенной процедуре состоялся подбор новых руководителей», - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что украинская власть хочет изменений в медицинской сфере, чтобы она стала лучше, качественнее и ближе к людям. «Однако от реформы должны выиграть и пациент, и медицинский работник», - отметил глава правительства.

«У нас есть основания сегодня пересчитывать стоимость пакетов. Мы будем пересматривать и дополнять эти прописанные параметры в реформе относительно содержания психиатрии..., других учреждений, которые не предусматривались, о которых просто забыли при подготовке второго этапа реформы. Эти ошибки и то, что забыли, мы исправляем без отсрочки», - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, в следующем году украинцы почувствуют результат медицинской реформы и ее обновления. «В этом году эта реформа идет довольно сложно, стресс был заложен в эту реформу самими расчетами, параметрами этой реформы. В этом году мы исправим все ошибки, исправим, выровняем все недоразумения», - заверил премьер.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы: внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, который включает первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач; стационарную; паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом), медицинская реабилитация; медицинская помощь в связи с родами; реимбурсация лекарственных средств («Доступные лекарства»).

Второй этап медицинской реформы предусматривает финансирование лечения конкретного пациента в стационаре за счет больницы с последующим возмещением расходов Национальной службой здоровья.

4 мая Президент Владимир Зеленский призвал министра здравоохранения Максима Степанова, председателя профильного комитета Верховной Рады Радуцкого и главного санитарного врача Виктора Ляшко безотлагательно предложить пути решения проблем, возникших из-за нового механизм финансирования в рамках второго этапа медицинской реформы.

По словам президента, из-за нового механизм финансирования может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по всей Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпиталя ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Среди прочего, он отметил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.

5 мая Степанов заявил, Минздрав не собирается сворачивать второй этап медицинской реформы, а будет исправлять ошибки в планировании.

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